Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Valilik açıkladı! İstanbul, ramazan temalı süslemelerle ışıklandırılacak | Son dakika haberleri

        Valilik açıkladı! İstanbul, ramazan temalı süslemelerle ışıklandırılacak

        İstanbul Valiliği, ramazan boyunca kent genelinde dış cephe aydınlatmalarının gece açık tutulacağını duyurdu. Tarihi yapılar dokusuna zarar verilmeyecek şekilde ışıklandırılırken, elverişli binalar ramazan temalı süslemelerle donatılacak. Uygulamanın kamu kurumları ve belediyeler koordinasyonunda yürütüleceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:32 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul ramazan temalı ışıldayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Valiliği, ramazan boyunca kent genelinde dış cephe aydınlatmalarının gece boyunca açık bulundurulacağını ve elverişli yapıların ramazan temalı süslemelerle ışıklandırılacağını bildirdi.

        AA'daki habere göre; Vali Davut Gül'ün imzasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesi ile kaymakamlıkların aralarında olduğu kamu kurumlarına, ramazan ayına ilişkin yazı gönderildi.

        Yazıda, tüm Müslümanlar ve millet için özel bir kıymeti bulunan, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın manevi ikliminin, milletin huzur, kardeşlik, birlik ve beraberliğine çok ciddi katkılar sağladığı belirtildi.

        Ramazanın ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilecek faaliyet ve programların büyük önem taşıdığı vurgulanan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

        "Ramazan boyunca ilimiz genelinde, tarihi binalarda, binanın tarihsel dokusuna zarar vermeyecek biçimde ışıklandırma ve dış cephe aydınlatmalarının gece boyunca açık bulundurulması, yeni binalar ile diğer elverişli yapılarda ramazan temalı süslemelerle ışıklandırma yapılması, meydanlar, ana arterler, alışveriş merkezleri, cadde ve sokaklar, köprü, kule gibi sembol yapılar ile kamuya açık alanlarda, camiler ve çevrelerinde geleneksel uygulamalara uygun şekilde, çevre estetiği gözetilerek hilal, yıldız temalı süslemelerle ışıklandırma çalışmalarının yapılması, başta kaymakamlarımız olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilmesi hususunda, bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ömerli Barajı yakınında 'kırmızı renkli akan dere' tedirginliği

        Pendik'te Ömerli Barajı'na akan derenin kırmızı renkli ve köpüklü olması çevrede yaşayanları endişelendirdi. Suyun, baraj çevresinde bulunan hayvan kesim tesisleri nedeniyle kırmızı renkte aktığı iddia edilirken, doğa yürüyüşü sırasında suyu gören Recep Sağlam, "Ürkütücü ve korkutucu bir manzara. Ne...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?