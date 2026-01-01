Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Van-Bitlis yolu ulaşıma kapandı

        Van-Bitlis yolu ulaşıma kapandı

        Van ve Bitlis'i birbirine bağlayan kara yolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 22:05 Güncelleme: 01.01.2026 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van-Bitlis yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'da Bitlis kara yolunun Gevaş ilçesi yakınında yola çığ düştü.

        Bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı.

        AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekibi de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        İki tarafta araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açılacak.

        Yetkililer, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tayvan yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

        Tayvan yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!