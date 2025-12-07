Habertürk
        Van Tuşba'da 4,6 büyüklüğünde deprem

        Van Tuşba'da 4,6 büyüklüğünde deprem

        AFAD: Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22.17'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 22:28 Güncelleme: 07.12.2025 - 22:45
        
        Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.17'de merkez üssü Tuşba olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

        AFAD tarafından yapılan açıklamada: "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

