Van Tuşba'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.17'de merkez üssü Tuşba olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

AFAD tarafından yapılan açıklamada: "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.