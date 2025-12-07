Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten: Aralık’ta aylık enflasyon %1,35, yıl sonu %25 bekliyoruz

Faiz indiriminde 100 baz puan yüksek ihtimal Merkez Bankası’nın Aralık toplantısında politika faizinde 100 baz puan indirim yapma ihtimalini %80 olarak değerlendiren Akten, 150 baz puan ihtimalini de dışlamadı. Tepe noktasından bu yana 600-650 baz puan indirim yapıldığını hatırlatan Akten, “Ancak bu indirimin mevduat faizlerine sadece 350 baz puan yansıdığını görüyoruz. Mevduat faizleri aynı hızda düşmeyince kredi faizlerini de istediğimiz hızda indiremiyoruz” diye konuştu.

“GERÇEK FAİZ %39,5 DEĞİL”

Politika faizi %39,5 seviyesinde olmasına rağmen mevduat faizlerinin %41-%42 bandında seyrettiğini vurgulayan Akten, “Gerçek faiz politika faizinden daha yüksek. Çünkü Merkez Bankası sadece politika faiziyle değil, TL mevduat ve kredi büyümesi rasyolarıyla da sistemi yönetiyor” ifadelerini kullandı.

TL MEVDUAT RASYOSU BASKISI

TL mevduat rasyosunun %65’in üzerinde kalması halinde ek artış zorunluluğu olmadığını, %60’ın altına düşmesi halinde ise aylık 0,6 puan artış zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Akten, “Bu rasyolar nedeniyle mevduat faizleri politika faizinin üzerinde kalmaya devam ediyor. KKM’nin son kalan kısmı da büyük ölçüde dolara döndü, TL mevduata beklediğimiz katkı gelmedi” değerlendirmesinde bulundu.

2025 SONU ENFLASYON TAHMİNİ %25, POLİTİKA FAİZİ %32

2025 yılı için daha muhafazakâr bir tahminle yıl sonu enflasyonunu %25, politika faizini ise %32 olarak öngördüklerini açıklayan Akten, Ocak-Şubat aylarında asgari ücret artışı gibi sezonsal etkilerle enflasyonun geçici olarak yükselebileceğine dikkat çekti.

BÜYÜME %3,7 İLE “KÖTÜ DEĞİL”, YUMUŞAK İNİŞ 3,5-4 BANDI Dün açıklanan %3,7’lik üçüncü çeyrek büyüme rakamını değerlendiren Akten, “Yüksek reel faiz ortamında bile %3,7 büyüme birçok ülkede eksi %10 anlamına gelirdi. Türkiye ekonomisi çok güçlü” dedi. Yumuşak iniş için ideal büyüme bandının %3,5-4 olduğunu belirten Akten, daha yüksek büyümenin dezenflasyon sürecini zorlaştıracağını vurguladı. REKLAM KOBİ’LERDE NPL HAREKETLİLİĞİ KOBİ kredilerinde takipteki alacak oranının arttığını belirten Akten, “Toplam yeni NPL girişleri içinde KOBİ’lerin payı %12-13’ten %18-20’ye yükseldi. Yüksek faiz ortamında taksit ödeme gücü zorlanan müşteriler var” dedi. Ancak bankanın KOBİ’lere kredi vermek istediğini, fakat sermaye yapısı ve geri ödeme kapasitesi kriterlerinin değişmediğini vurguladı. KREDİ KARTI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR Kredi kartı harcamalarının hâlâ en hızlı büyüyen kalem olduğunu belirten Akten, “Dijitalleşme tamamlandı, 200 TL üstü işlemler neredeyse tamamen kartla yapılıyor. Kullanıcıların üçte ikisi zamanında ödüyor, 27 gün sıfır maliyetli finansman sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Türkiye’nin güçlü yönleri