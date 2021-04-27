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Son dakika haberler... Bağcılar’da yaşlı kadını boğmaya çalışıp yaktıktan sonra altınlarını çalan şüpheli yakalandı

İstanbul'da feci bir olay meydana geldi. Bağcılar'da 71 yaşındaki bir kadın eşarpla boğulmaya çalışılıp yakıldı. Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri de gasp edildi. Soruşturmada yakalanan zanlı ise yaşlı kadının kreş öğretmeni komşusu çıktı

Son dakika: Yaşlı kadını gasp edip yaktı! - Haberler
Yaşlı kadını gasp edip yaktı!
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İHA

Olay önceki gün meydana geldi. İddiaya göre 71 yaşındaki Gülcemal Ç., evinde eşarpla boğulmaya çalışılıp yakıldıktan sonra kolundaki altınları gasp edildi.

İHA'nın haberine göre, yaşlı kadını gasp eden kişi, olayın ardından yanıklar içindeki kadını bırakıp kayıplara karıştı. Yakılan kadın, olayın ardından kendine geldikten sonra acılar içinde kızı ve oğlunu arayıp durumu anlattı. Olayı duyan yaşlı kadının çocukları, hemen eve giderek acılar içinde kıvranan anneleri için ambulans ve polis ekipleri istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gasp konusuyla ilgili harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Boğulmaya çalışıldığı ileri sürülen ve yakıldığı belirlenen Gülcemal Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EŞKALİ BELİRLENDİ

Tedavi gören Gülcemal Ç.’nin hayati tehlikesi devam ederken, 71 yaşındaki kadını boğarak yaktıktan sonra bileziklerini gasp ettiği iddia edilen şüphelinin eşkali polis ekiplerince belirlendi. Yapılan parmak izi ve güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan polis, olayı gerçekleştiren kişinin, aynı apartmanda oturan 34 yaşındaki Gözde A. adlı kreş öğretmeni kadın olduğunu belirledi.

Kreş öğretmeni olduğu iddia edilen gaspçı kadın, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi’ne götürülerek sorguya alındı. Gasp edilen altınlar ise bina sakinlerinin ulaşabileceği bir yer olan arka bahçeye gömülü olarak bulundu.

Altınları muhafaza altına alan emniyet ekipleri, Gözde A.’yı sorguladıktan sonra adli makamlara sevk etti. Yaşlı komşusunu gasp eden Gözde A. adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan komşusu tarafından önce boğulmaya çalışılarak ve daha sonra ateşe verilerek yakıldıktan sonra bilezikleri gasp edilen yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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