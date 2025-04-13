Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldı

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan ve İsrail'in birçok bölgesinde hava saldırısı sirenlerinin çalmasına neden olan füzeleri önlemeye çalıştığını açıkladı.

Önlemenin başarılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ordu, Yemen'den iki füzenin fırlatıldığını ve konuyla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

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