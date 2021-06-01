Yeni Zelanda'da sel alarmı! 0:00 / 0:00

Reuters

Yeni Zelanda’nın Canterbury bölgesinde kuvvetli yağışın neden olduğu sel felaketinde yüzlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Yeni Zelanda yetkilileri, bazı bölgelerde 40 santimetre yüksekliği bulan su seviyesi nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini, ordunun da katıldığı tahliye çalışmalarında 50’den fazla kişinin askeri helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

Bölgeyi ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, zarar gören yolların ve köprülerin tamir edileceğini ancak yolları eski haline çevirmenin ne kadar zaman alacağını bilmediklerini açıkladı.

Bölgedeki çiftçilerle de konuşan Ardern, "Kayıplarınız olduğunu biliyoruz destek vereceğiz" dedi. Hükümet bölgedeki hasarların giderilmesi için 500 bin Yeni Zelanda doları (364 bin dolar) ayırdığını duyurdu.

Yetkililer, sel felaketinin başlangıcından bu yana yüzlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtti. Bölgede okullar geçici bir süreliğine eğitime ara verdi.

Bölgede sele kapılarak kaybolan kişilerin bulunduğunu ifade eden yetkililer, muhtemel kayıp ve yaralı sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.