Usta sanatçı hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

AA

Yılmaz Yüksel'in vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, paylaşımında, "TRT ailesinin kıymetli isimlerinden bestekar ve udi Yılmaz Yüksel'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda ud sanatçısı, koro şefi ve yönetici olarak görev yapmıştı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine bağ sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) August 8, 2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayınlanan gönderide ise, "TRT sanatçısı, kıymetli bestekâr Yılmaz Yüksel'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." sözlerine yer verildi.

— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) August 8, 2021

Yılmaz Yüksel, dün akşam saat 19.00'da TRT Nağme'de yayınlanan "Gönül Ustalarımız Programı"yla anıldı. Programda sanatçının röportaj ve eserlerine yer verildi.

YILMAZ YÜKSEL HAKKINDA

TRT Ankara Radyosu'na 1969'da ud sanatçısı olarak giren Yüksel, TRT İzmir Radyosu'nda uzun yıllar koro şefi, ud sanatçısı ve yönetici olarak görev yaptı.

Sanatçı, "Gönlüme Gir Doğ Güneşim", "Çekemezler Sevgimizi", "Öyle Güzel ki Gözlerin", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Seni Kendime Candan", "Yağmurlar Yağsa da" ve "Baharın Gülleri Solana Kadar"ın aralarında bulunduğu 116 besteye imza attı.