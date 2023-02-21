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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay merkezli depremde bazı yol ve köprüler zarar gördü

Üst üste yaşanan deprem felaketlerin 3'üncüsü dün akşam Hatay'da meydana geldi. 6,4'lük depremde ise yollar çöktü, köprüler yıkıldı...

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AA
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!

    Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelindeki bazı köprü ve yollarda hasar oluştu.
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!

    AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen Hatay'daki ağır hasarlı binalardan bazıları, dün akşam saat 20.04'te merkez üssü Defne olan sarsıntıda yıkıldı.
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!

    Deprem, il merkezi ve ilçelerindeki yol ve köprülerden kimilerinde de hasara neden oldu.

     
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!

    Antakya merkezde Asi Nehri'nin üzerindeki Haraparası ve General Şükrü Kanatlı mahallelerini birbirine bağlayan köprüler ile Türkmenbaşı Caddesi ve Uzun Çarşı bölgesi arasındaki yollarda derin kırılma ve çatlaklar oluştu.
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!

    Hasar oluşan yol ve köprüler, güvenlik güçleri tarafından şerit çekilerek ulaşıma kapatıldı. Bu bölgelerde araç geçişleri köprülerin hasar almayan bölümlerinden veya alternatif güzergahlarından sağlanıyor.

     
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!

    Güvenlik güçleri hasarlı noktalarda vatandaşların güvenliği için nöbet tutuyor.

     
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!

    DHA'da yer alan habere göre de Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde Antakya'daki karayollarında birçok noktada metrelerce uzunluğunda kırık ve yarıklar oluştu, çökme meydana geldi. Depremin neden olduğu derin yarıklar ve çökmeler havadan görüntülendi.
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!

    Hatay Defne ve Samandağ ilçelerinde dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, karayollarının birçok noktasında kırık ve yarıklar oluştu, çökmeler meydana geldi. Çökmeler nedeniyle trafiğe kapanan yol, kırsal mahallelere ulaşımı da engelledi. 
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!

    Yolların durumu görmek için geldiğini belirten depremzede Süleyman Dağ, "Depremden 3-4 saat önce buraya gelmiştim, yol düzgündü. Bugün de merak ettik geldik. Yol berbat hale gelmiş. Depremin şiddeti çok fazla değildi ama, her yer yıkılmış. Benim evim bile büyük depremde yıkılmadı dün yıkıldı" dedi.
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!
  • Son dakika haberi: Hatay depremi sonrası yollar çöktü, köprüler yıkıldı!

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
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