Evin bahçesinde duruyordu! Bayram eğlencesi dehşeti! 0:00 / 0:00

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki, Rüstemler Mahallesi 5577 Sokak üzerinde, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

EVİNİN BAHÇESİNDE VURULDU

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde duran 16 yaşındaki Nuray D. isimli genç kızın kafasına nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi isabet etti.

GENÇ KIZ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı kız Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.