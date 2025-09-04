"YouTube çöktü mü?" sorusu, yaşanılan sorun sonrası gündemde en çok araştırılan konular arasında zirveye yerleşti. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google kullanılamıyor. Google’ın servislerinden YouTube’a da erişim problemi yaşanıyor. Peki, YouTube çöktü mü? 4 Eylül 2025 YouTube neden çalışmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte, son durum...