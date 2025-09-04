YouTube çöktü mü? 4 Eylül 2025 YouTube neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek?
"YouTube çöktü mü?" sorusu, platforma giriş yapamayan kişiler tarafından gündeme taşındı. Binlerce kullanıcı, 4 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren YouTube'a erişemiyor. Google tabanlı Youtube'ın çöktüğü belirtiliyor. Peki, YouTube çöktü mü? YouTube neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü. Google tabanlı Gmail, YouTube gibi servisler de açılmıyor.
YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK, SON DURUM NEDİR?
Google'ın neden çöktüğü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.