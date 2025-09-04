Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 4 Eylül 2025 YouTube neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

        YouTube çöktü mü? 4 Eylül 2025 YouTube neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek?

        "YouTube çöktü mü?" sorusu, platforma giriş yapamayan kişiler tarafından gündeme taşındı. Binlerce kullanıcı, 4 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren YouTube'a erişemiyor. Google tabanlı Youtube'ın çöktüğü belirtiliyor. Peki, YouTube çöktü mü? YouTube neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 10:41 Güncelleme: 04.09.2025 - 10:41
        "YouTube çöktü mü?" sorusu, yaşanılan sorun sonrası gündemde en çok araştırılan konular arasında zirveye yerleşti. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google kullanılamıyor. Google’ın servislerinden YouTube’a da erişim problemi yaşanıyor. Peki, YouTube çöktü mü? 4 Eylül 2025 YouTube neden çalışmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte, son durum...

        YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

        Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü. Google tabanlı Gmail, YouTube gibi servisler de açılmıyor.

        YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK, SON DURUM NEDİR?

        Google'ın neden çöktüğü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

