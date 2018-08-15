Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin dün tahliye edilmesinin ardından Kammenos'un Akar'ı telefonla aradığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda konuştu. Kendisine iki Yunan askerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve onu resmi ziyaret için Yunanistan'a davet etti."

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Edirne’de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin bugün tahliye edilmesinin bölgede dostluk, iyi komşuluk ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, iki Yunanaskerinin tahliye edilmelerinden büyük sevinç duyduğunu ifade ederek, "Büyükelçimiz Mavroidis’e, elçilik müsteşarı Baltas’a ve Konsolos Theoharidis’e büyük tebrikler. Türk tarafından yardımcı olan herkese de teşekkürler. Gecenin en büyük kazananı diplomasi oldu." diye yazdı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da yaptığı yazılı açıklamada, Yunan askerlerin tahliye edilmesinin Türk makamlarınca yapılan temel hukuki bir işlem olduğunu belirterek, Mitrodotis ve Kuklacis’i ve ailelerini tutukluk süresince ortaya koydukları tavırları için tebrik etti.

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