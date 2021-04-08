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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal sözler!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin 2019 yılında Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen mütabakatın Yunanistan tarafından tanınmadığını ve yok hükmünde olduğunu söyledi.

SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal sözler! - Haberler
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal sözler!
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BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya'nın geçici Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ile bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin 2019 yılında Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen mütabakatın Yunanistan tarafından tanınmadığını ve yok hükmünde olduğunu söyledi.

6 Nisan'da Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında temaslarını Yunanistan'da yayın yapan Star TV kanalına değerlendiren Miçotakis, söz konusu mütabakatla Yunanistan'ın egemenlik haklarının bütünüyle göz ardı edildiğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu'nun Yunanistan'ın bu görüşlerine katıldığını da belirten Miçotakis, "Libya'nın komşusu Türkiye değil, Yunanistan'dır" diye konuştu ve bu durumu Libya'nın geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi'ye de anımsattığını aktardı.

Bu konuda Menfi ile iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarını belirleyecek ortak bir heyet oluşturulması konusunda mutabık kalındığını vurgulayan Miçotakis, yaklaşık 10 yılın ardından Libya'ya gerçekleştirilen ziyaretin oldukça başarılı olduğunu söyledi.

- BBC

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1311769986151710720

Röportajda "Türkiye Yunanistan ilişkilerinde 2020 benzeri bir gerginliği bekleyip beklemediği" yönündeki bir soruya ise Miçotakis, "Oruç Reis araştırma gemisinin tekrar bir gerginlik yaratacağına inanmadığını" söyledi.

Türkiye ile AB arasında yeniden başlayan istikşafi görüşmelerde ortaya konan pozitif gündemin, her an değişebileceğine de bahseden Miçotakis, görüşmelerin seyrini bunun Ankara'nın Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik tutumunun belirleyeceğini savundu.

Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi olan Menfi'yi "istenmeyen kişi" ilan etmişti

Libya'da 2014'te Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'nın da desteğiyle ülkenin doğusunda bazı bölgeleri ele geçiren General Halife Hafter, Trablus'taki hükümete karşı silahlı mücadele başlatmıştı.

Bu tarihten sonra ülkede Trablus ve Tobruk merkezli iki meclis, iki yönetim, iki askeri güç ve hatta iki merkez bankası çalışmaya başladı.

27 Kasım 2019'da Türkiye, Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği Trablus hükümetiyle askeri işbirliği ve deniz yetki alanları anlaşması imzaladı.

Bu anlaşmaya Yunanistan, Akdeniz'deki çıkarlarına ters olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.

İç savaşta Halife Hafter'i destekleyen Atina hükümeti, Libya'nın Atina Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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