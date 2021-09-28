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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha!

Yunanistan'da bir deprem daha! 0:00 / 0:00

Son dakika bilgilerine göre AFAD, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5.0 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2021

Yunanistan'ın Girit Adası'nda Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre (EMSC) 6.5, AFAD'a göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Son olarak AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Girit Adası'nda 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Dün meydana gelen depremde bir kilisenin kubbesinin çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Çok sayıda bina hasar gördü.