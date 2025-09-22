Habertürk
        Yurttaki taciz ve yağmada şüpheliler adliyede!

        Yurttaki taciz ve yağmada şüpheliler adliyede!

        İstanbul Cevizlibağ'daki kız öğrenci yurdunda yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 11:39 Güncelleme: 22.09.2025 - 12:18
        Yurttaki taciz ve yağmada şüpheliler adliyede!
        Zeytinburnu'nda kız öğrenci yurdunda, öğrencilerin eşyalarının çalınması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılması iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre Cevizlibağ'da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına döndüklerinde yurttaki bakım sırasında konaklayan işçilerin öğrencilerin dolap kilitlerini kırdığı, kişisel eşyalarını karıştırdığı ve geride taciz içerikli yazılar bıraktığını gördü.

        Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanana şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

