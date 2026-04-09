        Haberler Gündem Son dakika: Yusuf Güney tutuklandı

        Son dakika: Yusuf Güney tutuklandı

        Şarkıcı Yusuf Güney hakkında "uyuşturucuya özendirme" suçu kapsamında İstanbul Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı. Yusuf Güney'in Youtube kanalında Ayahuska çayını özendirdiği, bu çayın içerisinde yasaklı DMT maddesi olması nedeniyle gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Yusuf Güney tutuklandı

        Dijital platformda yayınlanan bir programa konuk olan ve içerisinde yasaklı madde bulunan Ayahuska çayına özendirici açıklamalarda bulunan Yusuf Güney, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir dijital platformda yayınlanan programa konuk olan Yusuf Güney, Ayahuska çayına özendirici açıklamaları sonrası gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, söz konusu içeriklerde bahsi geçen Ayahuska çayının içerisinde bulunan DMT maddesinin, 2313 sayılı Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı öğrenildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Güney’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan Yusuf Güney, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

