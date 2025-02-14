Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde konuşan Ukraynalı lider, bu ziyareti tam olarak ne zaman yapacağını söylemedi.

Zelenskiy, bu ziyaretler sırasında ABD'li ya da Rus yetkililerle görüşmek gibi bir planının olmadığını söyledi.

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