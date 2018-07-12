Sahne aldığı bir mekanda "Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapse çarptırılan sanatçı Zuhal Olcay'ın cezası artırıldı. İstinaf mahkemesi 11 ay 20 gün hapsine hükmetti.

Suçu alenen işlediği gerekçesiyle Olcay'ın cezası artarken mahkeme cezada erteleme kararı verdi.

"FEVREN YAPILMIŞ BİR HAREKET"

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, suçun alenen işlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi yeniden yargılama yaptı. Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Zuhal Olcay ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı. Hakaret kastıyla hareket etmediğini ifade eden Olcay, "Fevren yapılmış bir harekettir. Verilen kararın kaldırılmasını, beraat kararı verilmesini isterim. Aksi kanaatteyseniz, ceza verilecekse paraya çevrilmesini isterim" dedi.

"ALENİ YER, ÜST SINIRDAN CEZA VERİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı ise, " Olayın meydana geldiği yer, aleniyet unsurunun oluştuğu bir yerdir" diyerek üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

"ALENEN HAKARETTEN CEZALANDIRILSIN"

Duruşmada savcı, olayın gerçekleştiği ortam nedeniyle sahnede ve kamuya açık bir alanda eylemin gerçekleştirdiğini belirterek cezada artırıma gidilmesini gerektiğini ifade etti. Yerel mahkeme kararının kaldırılarak "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ARTIRILAN CEZA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, yerel mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 10 aylık hapis cezasını kaldırdı. Suçun aleni bir yerde işlendiğini kaydeden mahkeme Zuhal Olcay'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapsine karar verdi. Mahkeme cezayı Olcay'ın olaydan sonra duyduğu pişmanlık nedeniyle 1 yıl 6 ay süreyle erteledi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

ZUHAL OLCAY KİMDİR?

Zuhal Olcay 10 Ağustos 1957 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğru. Türk oyuncu ve şarkıcı. Babası erkek berberi Cevat İşanç, annesi ev hanımı Süheyla İşanç'tır. Konservatuvarda piyano öğretmeni olan teyzesinin teşviki ile Ankara'ya giderek tiyatro eğitimine başladı.

1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. Aynı yıl sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem ile evlendi. Bir sene Londra'da eğitim gördü. Üç yıl süren ilk evliliğinin ardından iş adamı Zafer Olcay ile evlenen Zuhal Olcay, İzmir'e yerleşti ve İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. 1981 yılında kızı Ceren dünyaya geldi.

1983'ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında rol aldı; ilk televizyon filmi olan Sönmüş Ocak'tan sonra Parmak Damgası adlı yapım ile tanındı. Film festivallerinde aldığı ödüller ününü arttırdı.

Sinema oyunculuğu ile birlikte tiyatro oyunculuğunu da sürdüren Olcay; 1986'da Mart'daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü, 1988’de Balkon'daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü'nü kazandı. 1989'da Evita adlı müzikalde Evita'yı oynadı. Bu müzikaldeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. Dünden Sonra, Yarından Önce adlı filmde şarkıları seslendiren Olcay, daha sonra Onno Tunç'un bestesi olan parçayı bir albümde seslendirdi.

1989'da Sahte Cennete Veda adlı filmdeki rolüyle Almanya’da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak uluslararası bir başarı elde etti.

1987'de eşinden ayrılan Olcay, üçüncü evliliğini 1992’de Londra’da tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer ile yaptı. 1990'da Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatronun kurucuları arasında yer aldı ve bu tiyatroda Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi.

Çeşitli siyasi eylemlere de katılan Olcay’a Bakırköy Belediye Başkanı Adaylığı teklif edildi.

Üsküdar’da kiralayıp restore ettikleri Tiyatro Stüdyosu’nun 1996’da yanması üzerine 1999’da Haluk Bilginer ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu. Olcay, Oyun Atölyesi’nin sahnelediği ilk oyun olan Steven Berkoff’un Dolu Düşün Boş Konuş adlı oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Komedi Kadın Oyuncusu" Ödülü'nü aldı. Çift, İstanbul’un Moda semtinde bir apartmanı restore ederek oluşturduğu tiyatro mekanını 2002’de açtı. Zuhal Olcay'ın Bilginer ile olan evliliği 2004 yılında sona erdi.

Müzik çalışmalarını önce Vedat Sakman, daha sonra Bülent Ortaçgil ile devam eden ve Küçük Bir Öykü, 'İyisin gibi parçalarla müzik listelerine giren Olcay’ın Küçük Bir Öykü (1989), İki Çift Laf (1990), Oyuncu (1993), İhanet (1998), Başucu Şarkıları (2001), Başucu Şarkıları-2 (2005), Aşk'ın Halleri (2009) ve Cengiz Onural'la ortak çalışması olan Hiçbiryerde isimli albümleri vardır. 2008 senesinde TV8'de her perşembe "Mevzuhal" adıyla canlı performans programını sundu. Son olarak 2015 senesinde "Başucu Şarkıları 3" albümünü yayınlamıştır.