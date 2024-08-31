Son depremler 31 Ağustos: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu
AFAD ve Kandilli son depremler listesini güncel duyuruyor. Yaşanan depremler sonrası vatandaşlar da son depremler listesini sorgulamaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD, Kandilli son dakika deprem haberleri...
Son depremler… Oluşan depremler sonrası kurumların son dakika deprem listesi anlık yeni bilgilerle güncelleniyor. Depremin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkez üssü bilgileri tüm detaylı verilerle paylaşılıyor. Peki 31 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu
BİNGÖL
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06.23’te Bingöl Merkez ilçesinde bir deprem meydana geldi.
1.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti.
BALIKESİR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 5.53’te Balıkesir Bigadiç ilçesinde bir deprem meydana geldi.
1.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.01 km derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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