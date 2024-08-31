Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler 31 Ağustos: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler 31 Ağustos: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli son depremler listesini güncel duyuruyor. Yaşanan depremler sonrası vatandaşlar da son depremler listesini sorgulamaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD, Kandilli son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 08:01 Güncelleme: 31.08.2024 - 08:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler… Oluşan depremler sonrası kurumların son dakika deprem listesi anlık yeni bilgilerle güncelleniyor. Depremin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkez üssü bilgileri tüm detaylı verilerle paylaşılıyor. Peki 31 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        2

        BİNGÖL

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06.23’te Bingöl Merkez ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        1.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti.

        BALIKESİR

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 5.53’te Balıkesir Bigadiç ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        1.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.01 km derinliğinde gerçekleşti.

        3

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
        8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: Yaralılar var
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: Yaralılar var
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        Zaha resmen Lyon'da!
        Zaha resmen Lyon'da!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        "Çilingir Tadic"
        "Çilingir Tadic"
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        İşte yeni taksi sistemi!
        İşte yeni taksi sistemi!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları