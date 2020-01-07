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Son depremler - 7 Ocak 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerini sizler için derledik. Son olarak bu sabah saatlerinde Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. İşte 7 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...

Son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saat 08.01'de AFAD verilerinde göre Ankara'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. İşte 7 Ocak son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 7 OCAK 2020

Büyüklük3.8 (Mw) 
YerAnkara - Akyurt 
Tarih07/01/2020 - 08:01:05 (TS) 
Enlem40.1191 (K) 
Boylam33.2776 (D) 
Derinlik7.03 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 7 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.01.07 08:01:05 40.1052 33.2540 6.6 -.- 3.8 3.8 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.01.07 06:30:47 37.8570 29.6432 4.9 -.- 2.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2020.01.07 06:11:53 38.2523 30.7888 18.6 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2020.01.07 04:23:55 38.7543 38.3013 9.4 -.- 2.1 -.- ISAKOY-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2020.01.07 04:07:09 38.2647 38.3400 5.0 -.- 1.4 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2020.01.07 03:20:17 38.8018 43.1902 12.9 -.- 1.4 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2020.01.07 03:12:24 38.5908 44.1548 9.5 -.- 2.1 -.- DEGIRMIGOL-SARAY (VAN) İlksel
2020.01.07 02:16:28 37.8688 29.6053 14.0 -.- 1.4 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2020.01.06 23:45:16 37.9563 43.0210 3.7 -.- 1.8 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel
2020.01.06 21:21:23 40.2110 26.9917 4.9 -.- 2.0 -.- COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2020.01.06 20:58:27 38.4102 44.4848 8.0 -.- 3.0 3.1 KASKOL-BASKALE (VAN) REVIZE01
2020.01.06 19:49:17 38.3738 44.4725 1.8 -.- 3.1 3.3 KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel
2020.01.06 19:22:15 39.1958 28.0728 9.5 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2020.01.06 17:36:14 38.4402 38.7143 18.2 -.- 1.8 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2020.01.06 17:22:59 38.3397 38.9605 12.1 -.- 2.0 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.06 16:10:56 41.5993 32.5758 5.0 -.- 2.5 -.- ASAGIDERE-ULUS (BARTIN) İlksel

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