Son depremler listesi 10 Haziran Salı: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 10 Haziran Salı günü yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılıyor. Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 10 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ülke genelinde bugün yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri için son dakika deprem verileri inceleniyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 10 Haziran 2025 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama ekranı…
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Ege Denizi'nde sabah saatlerinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre sarsıntı, 10 Haziran 2025 Salı günü saat 06.04'te kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının enlem ve boylam koordinatları 40.28889 kuzey ve 24.44639 doğu olarak açıklandı.
10 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ
3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2025-06-10 06:04:17 40.28889 24.44639 7.0 MW 3.9 Ege Denizi
2025-06-10 00:36:07 37.63639 35.95167 9.28 ML 3.1 Kozan (Adana)
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.