Balıkesir'de deprem fırtınası devam ediyor! 11 Kasım 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Sarsıntı hissedenler ''Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 11 Kasım 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
BALIKESİR DEPREM İLE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.02'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.20'de Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Saat 18.20'de yerin 6 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremi AFAD duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde hem 01.06'da hem de 05.48'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntılar İstanbul ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.
SINDIRGI'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da saat 09.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, 10.38 kilometre derinlikte kaydedildi.
10 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-11-10 14:47:00 39.21917 28.17083 8.2 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 14:29:22 39.18389 28.30611 8.83 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 12:06:27 39.24778 28.15583 7.13 ML 3.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 10:56:59 39.14417 28.29167 13.32 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 10:50:07 39.13667 28.29417 10.25 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 10:08:24 39.24111 28.13722 7.0 MW 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 10:05:34 39.24083 28.12889 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 10:02:36 39.23972 28.12972 7.0 ML 3.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 09:44:57 39.24611 28.11667 7.0 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 09:41:40 39.135 28.29 10.38 MW 4.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 08:03:01 34.71583 25.85972 5.96 ML 3.1 Akdeniz
2025-11-10 07:28:53 39.16417 28.27528 6.99 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 06:57:02 39.20028 28.09111 12.36 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 06:42:07 39.2525 28.16361 10.05 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 06:38:46 39.22667 28.1625 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 06:01:54 39.255 28.15417 7.0 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 05:52:53 39.25361 28.16056 6.99 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 05:50:04 39.20528 28.13528 7.03 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 05:48:57 39.21722 28.13944 13.25 MW 4.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 01:06:42 39.23778 28.14111 11.01 MW 4.5 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.