Son depremler listesi 13 Aralık 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Peki, deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 13 Aralık 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...
KARADENİZ VE AKDENİZ'DE DEPREM
Karadeniz'de saat 20.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de ise saat 20.20'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.