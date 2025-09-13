Son depremler listesi 14 Eylül Pazar: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?
Yurt genelinde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ise ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 14 Eylül Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 14 Eylül 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı.
AKDENİZ'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11.44'te Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 7.1 kilometre derinliğinde kaydedildi.
ADANA DEPREM İLE SALLANDI
AFAD verilerine göre, saat 09.59'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.