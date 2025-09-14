Türkiye, jeolojik yapısı ve aktif fay hatlarının etkisi nedeniyle sık sık depremlerle gündeme geliyor. 14 Eylül 2025 tarihinde de ülkenin çeşitli bölgelerinde yer sarsıntıları kayıtlara geçti. Bu depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak izlenip kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 14 Eylül 2025 Pazar gününe ait güncel deprem verileri…