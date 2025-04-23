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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 23 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Antalya'da deprem! 23 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün birçok ilde deprem oldu. Antalya, Bartın ve Hakkari sallandı. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ise bu noktada ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 23 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 08:00 Güncelleme: 23.04.2025 - 08:00
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        Son depremler listesi 23 Nisan 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bugünkü verilere göre Antalya, Bartın ve Hakkari deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

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        ANTALYA’DA DEPREM OLDU!

        Akdeniz’de Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında saat 06:55’te 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 10.52 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        BARTIN’DA DEPREM!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 00:37’de Bartın ili Amasra ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, 13.04 kilometre derinlikte kaydedildi.

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        HAKKARİ’DE DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 00:17’de İran Tabriz, Doğu Azerbaycan - Hakkari Yüksekova merkezli bir deprem meydana geldi.

        2.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.81 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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