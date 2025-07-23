Son depremler listesi 23 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Ülke genelinde meydana gelen büyük küçük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde küçük ölçekli deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 23 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar hissedilirken, şiddeti düşük olanlar hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde küçük ölçekli deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere 23 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.
DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, 23 Temmuz Çarşamba günü 3 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.
23 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-07-23 06:42:14 37.81889 29.12556 7.0 ML 1.0 Merkezefendi (Denizli)
2025-07-23 06:23:07 36.38361 35.9175 7.0 ML 2.1 Arsuz (Hatay)
2025-07-23 05:41:17 36.69056 29.10333 37.6 ML 1.9 Fethiye (Muğla)
2025-07-23 05:27:35 40.36306 29.28389 5.08 ML 0.8 Gemlik (Bursa)
2025-07-23 05:06:42 36.69139 29.10583 37.08 ML 1.9 Fethiye (Muğla)
2025-07-23 04:52:25 38.10139 27.44583 5.86 ML 1.2 Torbalı (İzmir)
2025-07-23 04:41:05 38.11778 38.52917 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2025-07-23 04:39:18 36.33639 36.15389 6.95 ML 1.6 Antakya (Hatay)
2025-07-23 04:20:09 40.16083 31.83417 6.85 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2025-07-23 03:37:12 39.67389 40.16861 10.55 ML 1.1 Tercan (Erzincan)
2025-07-23 03:31:38 38.85583 26.46889 6.95 ML 1.2 Ege Denizi - [21.75 km] Karaburun (İzmir)
2025-07-23 03:25:34 38.6025 41.50444 4.15 ML 2.1 Merkez (Muş)
2025-07-23 03:04:15 38.62694 41.51056 7.76 ML 1.3 Merkez (Muş)
2025-07-23 02:59:07 37.81806 26.52889 10.74 ML 1.3 Ege Denizi - [42.14 km] Seferihisar (İzmir)
2025-07-23 02:57:48 38.12611 36.52167 7.0 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-23 02:39:50 38.45306 39.23361 7.0 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2025-07-23 02:36:25 38.61917 41.48944 10.01 ML 1.4 Merkez (Muş)
2025-07-23 02:34:19 38.60056 41.46861 7.0 ML 1.2 Merkez (Muş)
2025-07-23 02:16:47 38.63556 41.50222 10.57 ML 1.3 Merkez (Muş)
2025-07-23 02:15:58 38.13611 38.53528 7.68 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2025-07-23 02:13:04 40.06694 35.95111 11.27 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)
2025-07-23 02:06:58 38.61833 41.49167 10.11 ML 1.9 Merkez (Muş)
2025-07-23 01:34:12 38.13472 38.55194 7.07 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-07-23 01:30:53 38.60528 41.49083 5.35 ML 1.9 Merkez (Muş)
2025-07-23 01:30:10 38.16056 38.57611 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2025-07-23 01:21:26 39.24611 40.27083 7.0 ML 1.6 Kiğı (Bingöl)
2025-07-23 01:17:51 37.98944 37.62722 7.01 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2025-07-23 01:03:05 38.32639 38.22917 13.77 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-23 00:46:28 38.85972 37.2275 11.68 ML 1.0 Gürün (Sivas)
2025-07-23 00:44:56 37.60639 35.88389 12.12 ML 1.5 Kozan (Adana)
2025-07-23 00:43:40 38.28333 37.74917 11.56 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-07-23 00:41:31 37.32361 26.975 7.0 ML 0.9 Ege Denizi - [24.04 km] Didim (Aydın)
2025-07-23 00:32:47 40.6025 28.80306 10.33 ML 2.3 Marmara Denizi - [06.33 km] Armutlu (Yalova)
2025-07-23 00:29:08 37.60972 32.54583 7.01 ML 1.3 Meram (Konya)
2025-07-23 00:23:19 39.25861 40.30167 13.45 ML 1.0 Kiğı (Bingöl)
2025-07-23 00:20:40 38.04222 37.41806 7.02 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.