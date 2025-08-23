Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler listesi 24 Ağustos 2025: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

        Son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncellenerek duyuruluyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Hal böyleyken ''Az önce deprem mi oldu?'' sorusu meydana gelen her sarsıntı sonrası arama geçmişlerindeki yerini alıyor. En son Balıkesir'de deprem olmuştu. İşte, 24 Ağustos Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Giriş: 23.08.2025 - 07:55 Güncelleme: 23.08.2025 - 23:54
        Son depremler saniye saniye kaydedilip kamuoyuna duyuruluyor. AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak aktarılan verilerde depremin derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı, büyüklüğü gibi tüm bilgiler yer alıyor. Vatandaşlar en ufak sarsıntıda bilgi almak için arama motorlarına yönelerek büyüklüğü gibi tüm bilgiler yer alıyor. Vatandaşlar en ufak sarsıntıda bilgi almak için arama motorlarına yönelerek ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte yaşanan son depremler listesi

        BALIKESİR'DE DEPREM

        (Balıkesir) bölgesinde bugün saat 14:42'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

        Büyüklük:3.5 (Mw)

        Yer:Sındırgı (Balıkesir)

        Tarih:2025-08-23

        Saat:14:42:07 TSİ

        Enlem:39.16583 N

        Boylam:28.25639 E

        Derinlik:14.62 km

        Balıkesir bölgesinde bugün saat 14:20'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

        Büyüklük:3.9 (Ml)

        Yer:Sındırgı (Balıkesir)

        Tarih:2025-08-23

        Saat:14:20:57 TSİ

        Enlem:39.20417 N

        Boylam:28.22333 E

        Derinlik:10.93 km

        Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde bugün saat 14:16'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre deprem, 6,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        Büyüklük:4.1 (Mw)

        Yer:Sındırgı (Balıkesir)

        Tarih:2025-08-23

        Saat:14:16:03 TSİ

        Enlem:39.17167 N

        Boylam:28.25944 E

        Derinlik:6.98 km

        YURTTA YAŞANAN SON DEPREMLER LİSTESİ 23 AĞUSTOS 2025

        2025-08-23 14:24:05 39.21583 28.24778 5.17 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-23 14:20:57 39.20417 28.22333 10.93 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-23 14:16:03 39.20083 28.22222 7.0 MW 4.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-23 13:00:37 39.13806 28.27278 7.07 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-23 13:00:01 39.17667 28.23528 6.6 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-23 12:55:51 39.24139 28.13444 10.95 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-23 12:54:37 39.22583 28.12583 7.02 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

