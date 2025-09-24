Son depremler listesi 24 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son depremler listesi 24 Eylül 2025 Çarşamba günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. AFAD verilerine göre Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. İşte, 24 Eylül 2025 son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgiler...
BALIKESİR’DE 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.27'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
24 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 24 Eylül Çarşamba günü meydana gelen 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-09-24 01:27:48 39.17806 28.19 7.0 MW 4.5 Sındırgı (Balıkesir)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.