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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 24 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 24 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 24 Şubat 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 07:33 Güncelleme: 24.02.2025 - 07:33
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        Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. İşte 24 Şubat 2025 AFAD/Kandilli son depremler listesi…

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        24 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-02-24 03:41:28 36.7025 25.71028 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

        2025-02-24 03:09:08 38.07667 36.49056 9.39 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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