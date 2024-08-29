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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 29 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 29 Ağustos 2024: Van ve Aydın sallandı! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Son verilere göre, bugün Van ve Aydın'da deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Ağustos 2024 Son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 07:18 Güncelleme: 29.08.2024 - 07:18
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        Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Van ve Aydın’da deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 29 Ağustos 2024 son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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        AYDIN'DA DEPREM OLDU!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 03.59’da Aydın ili Germencik ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        2.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 km derinliğinde ölçüldü.

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        VAN DEPREM İLE SALLANDI!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 02.09’da Van'ın Tuşba ilçesinde deprem oldu.

        Sarsıntının büyüklüğü 2.8, derinliği ise 10.58 km olarak kayıtlara geçti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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