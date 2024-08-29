Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Adana'da deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 30 Ağustos 2024 son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.