Son depremler listesi 31 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?
Yurt genelinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. 31 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. İşte detaylar.
Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 31 Ocak 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı…
SON DEPREMLER LİSTESİ 31 OCAK 2025
2025-01-31 07:05:1838.6308339.7583311.68ML2.0Keban Barajı - [01.34 km] Palu (Elazığ)
2025-01-31 06:26:0938.3416738.808897.0ML0.8Kale (Malatya)
2025-01-31 06:19:2137.9336127.638617.0ML1.6Germencik (Aydın)
2025-01-31 06:13:3436.9302827.989177.0ML1.0Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.09 km] Milas (Muğla)
2025-01-31 05:58:0537.7186130.158067.0ML1.4Burdur Gölü - [04.94 km] Merkez (Burdur)
2025-01-31 05:45:0634.9555631.858614.75ML2.2Akdeniz - [142.53 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-01-31 05:34:0540.7927.5386111.98ML1.6Marmara Denizi - [11.01 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2025-01-31 05:31:3039.7061141.388895.05ML1.5Tekman (Erzurum)
2025-01-31 05:10:0740.7561132.9369411.51ML0.8Çerkeş (Çankırı)
2025-01-31 04:59:1239.3236141.119447.0ML0.8Karlıova (Bingöl)
2025-01-31 04:24:5738.4030638.037.0ML0.8Akçadağ (Malatya)
2025-01-31 04:14:2736.97536.038064.16ML1.8Erzin (Hatay)
2025-01-31 04:11:1039.6344437.372787.06ML0.8Merkez (Sivas)
2025-01-31 03:04:3338.3055637.846949.21ML1.0Akçadağ (Malatya)
2025-01-31 02:50:5636.6355625.436117.52ML2.0Ege Denizi
2025-01-31 02:49:1539.6769426.5388913.87ML1.3Bayramiç (Çanakkale)
2025-01-31 02:44:4738.1013936.914447.0ML1.4Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-31 02:38:3337.1219436.630837.0ML1.0Hasanbeyli (Osmaniye)
2025-01-31 02:22:4438.5433338.003337.09ML1.0Yazıhan (Malatya)
2025-01-31 02:06:5540.3591735.554445.69ML0.8Göynücek (Amasya)
2025-01-31 01:59:0439.4561126.2369410.43ML1.0Ege Denizi - [04.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-31 01:53:5136.2477828.258337.01ML1.3Akdeniz - [44.68 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-31 01:52:0438.5141740.3633311.0ML1.1Hani (Diyarbakır)
2025-01-31 01:23:2336.942528.000284.71ML2.3Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.63 km] Milas (Muğla)
2025-01-31 01:11:1140.8491731.5055612.13ML0.9Yığılca (Düzce)
2025-01-31 00:33:0136.2433331.5327835.29ML1.8Akdeniz - [47.66 km] Alanya (Antalya)
2025-01-31 00:31:3038.53539.482227.34ML1.0Merkez (Elazığ)
2025-01-31 00:17:3535.5597227.668897.0ML2.1Akdeniz - [125.41 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-31 00:14:3835.522527.5230638.95ML3.5Akdeniz - [130.21 km] Datça (Muğla)
2025-01-31 00:04:1738.4483337.986397.0ML1.0Akçadağ (Malatya)
2025-01-31 00:00:3638.0411137.68256.97ML0.8Doğanşehir (Malatya)
2025-01-31 00:00:15 39.44722 26.22861 6.97 ML 1.2 Ege Denizi - [06.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.