        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 5 ARALIK 2025: Biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD/Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Az önce deprem mi oldu, nerede? 5 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülke genelinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Son depremler listesi aracılığıyla en son nerede, saat kaçta ve kaç büyüklükte deprem olduğu öğrenilebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 5 Aralık 2025 Cuma son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 00:06 Güncelleme: 05.12.2025 - 00:06
        1

        Alp-Himalaya deprem kuşağında bulunan Türkiye'de Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu olarak adlandırılan üç büyük fay hattı yer alıyor. Bu sebeple ülkemizde sık sık deprem meydana geliyor. Haliyle ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?’’ soruları da gündemden düşmüyor. Yaşadıkları bölgede en ufak sarsıntı hissedenler Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerini kontrol ediyor. 5 Aralık 2025 son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremleri anlık olarak inceleyebilirsiniz.

        2

        İRAN'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere, saat 02.43'te İran'ın West Azarbaijan eyaletine bağlı Khoy kentinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen deprem, Van’ın Özalp ilçesine 29.82 kilometre mesafede kaydedildi.

        3

        4 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-12-04 02:43:21 38.82444 44.59694 7.0 ML 3.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [29.82 km] Özalp (Van)

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
