        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA 8 EYLÜL 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 8 Eylül Pazartesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem haberleri özellikle Balıkesir'de meydana gelen şiddetli deprem sonrası yakından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde farklı büyüklüklerde birçok deprem meydana geliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hissedenler ''8 Eylül Pazartesi bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. AFAD verilerine göre, bugün saat 07.20 itibarıyla en büyük depremler Kahramanmaraş ve Balıkesir ölçüldü. İşte, 8 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 07:52 Güncelleme: 08.09.2025 - 09:12
        Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de, her gün farklı bölgelerde sarsıntılar meydana geliyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş ve Balıkesir deprem ile sallandı. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 8 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02:40'ta Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.

        2.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 02:18’de Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        8 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;

        2025-09-08 06:24:52 39.19028 28.17083 7.23 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-08 02:40:40 39.22944 28.04167 7.0 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-08 02:19:14 39.17944 28.16 9.7 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)

        025-09-08 02:18:20 38.07556 37.62056 7.01 ML 3.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

