Türkiye'de meydana gelen son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son dakika deprem mi oldu? İşte 12 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

12 NİSAN AFAD SON DEPREMLER

12 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.12 09:20:38 40.4905 29.2670 0.0 -.- 1.3 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

2022.04.12 09:13:42 35.2488 33.3403 0.0 -.- 2.5 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel

2022.04.12 08:25:30 35.0788 25.2200 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.12 07:49:23 40.5427 26.5177 12.3 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.12 07:09:23 37.3705 35.0382 6.3 -.- 2.7 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2022.04.12 07:05:33 37.7618 27.0408 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.12 05:36:24 38.2017 38.7807 5.2 -.- 1.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.12 04:10:20 38.1125 38.5835 2.6 -.- 1.6 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2022.04.12 01:30:04 39.2985 25.9218 6.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.12 00:38:04 37.0138 28.3955 4.2 -.- 1.6 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.12 00:27:00 37.0673 28.3480 2.8 -.- 1.2 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.12 00:21:04 39.6880 40.6277 6.7 -.- 2.1 -.- KALECIK-TERCAN (ERZINCAN) İlksel