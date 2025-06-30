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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA 30 HAZİRAN 2025: Sivas, Hatay ve Iğdır'da deprem! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Sivas, Hatay ve Iğdır'da deprem! 30 Haziran Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler Sivas ve Hatay'da ölçüldü. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 07:47 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:40
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        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde büyük küçük birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son olarak en büyük depremler Sivas ve Hatay'da ölçüldü. Bugün yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere 30 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

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        IĞDIR DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:53’te İran Maku, West Azarbaijan merkezli 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

        Iğdır'ın Aralık ilçesine 25.88 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        HATAY’DA DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:13’te Hatay Arsuz merkezli bir deprem meydana geldi.

        2.7 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.37 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        SİVAS’TA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 02:33’te merkez üssü Sivas’ın Divriği ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi.

        Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, 6.99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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