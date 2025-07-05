Beşiktaş, Jens Cajuste için Napoli ile anlaştı! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, Jens Cajuste için Napoli ile anlaştı! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, Jens Cajuste için Napoli ile anlaştı! Beşiktaş bir süredir transfer gündeminde yer alan Napoli'nin İsveçli ön liberosu Jens Cajuste için İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.

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