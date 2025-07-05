Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Jens Cajuste için Napoli ile anlaştı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Jens Cajuste için Napoli ile anlaştı!

        Beşiktaş bir süredir transfer gündeminde yer alan Napoli'nin İsveçli ön liberosu Jens Cajuste için İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.

        Giriş: 05.07.2025 - 23:21 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, Cajuste için Napoli ile anlaştı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, David Jurasek ve Tammy Abraham'dan sonra bir transferi daha bitirme aşamasına geldi.

        Napoli forması giyen Jens Cajuste için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı.

        1+3 YILLIK SÖZLEŞME

        25 yaşındaki İsveçli yıldız, satın alma opsiyonuyla kiralandı. Oyuncu siyah-beyazlılarda 15 maç oynaması halinde zorunlu satın alma maddesi devreye girecek.

        Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren Cajuste, 33 maçta forma giyerken 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Bakan Yumaklı: 3 yangın kontrol altında
        Bakan Yumaklı: 3 yangın kontrol altında
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor