Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde büyük küçük birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son olarak en büyük depremler Sivas ve Hatay'da ölçüldü. Bugün yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere 30 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.