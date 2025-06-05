Son dakika deprem mi oldu sorusu gündemden düşmüyor. Ülkemizde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, Ege ve Akdeniz'de peş peşe sarsıntı meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 5 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...