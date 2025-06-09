Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
Şırnak'ta, yürek yakan olay Beytüşşebap ilçesinde yaşandı. 55 yaşındaki Abdülselam Ecer, hayvanları için ot biçerken bir anda yılan tarafından ısırıldı. Ecer, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Taşarası köyü eski muhtarı 55 yaşındaki Abdülselam Ecer, dün hayvanlarına ot toplamak için Oymakkaya köyünün kırsalına gitti.
OT BİÇERKEN YILAN ISIRDI
AA'daki habere göre burada ot biçen Abdülselam Ecer'i yılan ısırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılan Abdülselam Ecer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşına boğuldu.