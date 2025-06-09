Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü! Şırnak'ta, yürek yakan olay Beytüşşebap ilçesinde yaşandı. 55 yaşındaki Abdülselam Ecer, hayvanları için ot biçerken bir anda yılan tarafından ısırıldı. Ecer, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Anadolu Ajansı Giriş: 09.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:24 facebook

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