İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA'da yer alan habere göre düzenlenen operasyonda aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal’ın da olduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.