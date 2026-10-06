Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 45 gözaltı

        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 45 gözaltı

        İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 07:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 45 gözaltı

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        DHA'da yer alan habere göre düzenlenen operasyonda aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal’ın da olduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #bayraklı belediyesi
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 40 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 40 gözaltı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        Kaçırılma kodu verilen uçakta yeni iddia
        Kaçırılma kodu verilen uçakta yeni iddia
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        "İsrail'in iç savaş veya siyasi çöküş riski var"
        "İsrail'in iç savaş veya siyasi çöküş riski var"
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        Yine İtalya yine kabus!
        Yine İtalya yine kabus!
        "Şut şansı vermeden gol yedik!"
        "Şut şansı vermeden gol yedik!"
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        Neye niyet neye kısmet
        Neye niyet neye kısmet