Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla CEO'su Elon Musk'ın kamuoyu önünde kavgaya tutuşması, gündemdeki yerini koruyor.

Taraflar için uzlaşacakları yönünde iddialar gelse de, Trump'ın son açıklamaları gerginliğin devam edeceğini gösteriyor.

Hatırlanacak olursa, iki ismin sosyal medyada birbirlerine hakaret etmeye başlamasının ardından geçtiğimiz Perşembe günü elektrikli araç üreticisi Tesla'nın değer kaybı yüzde 14'u buldu.

Bu, şirket tarihindeki en büyük tek günlük düşüş olarak kaydedildi.

Cuma günü ise iki ismin barışacağı yönündeki umutlar Tesla hisselerinde yaklaşık yüzde 4 oranında toparlanma yaratmıştı.

Fakat, hisselerdeki toparlanmasının üzerinden çok geçmeden, ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan gerginliğe dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Trump, Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ın 'başkanlık makamına saygısızlık yaptığını' savundu ve onunla ilişkisinin artık bittiğini düşündüğünü söyledi.

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İşte bu açıklamalar, Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın geleceğini de sorgulatır hale getirdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA KARŞI YASA TASARISI Trump-Musk kavgasının perde arkasında ise, ABD'deki elektrikli araç satışlarına adeta bir darbe vurması beklenen bir yasa tasarısı yatıyor. Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ve şu anda Senato’da görüşülen yeni tasarı, elektrikli araç satın alanlara verilen 7 bin 500 dolara kadar vergi teşviklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu tasarı yürürlüğe girerse, batarya fabrikaları ve lityum rafinerilerine verilen sübvansiyonlar sona erecek. Ayrıca, elektrikli araç şarj istasyonları için sağlanan mali destekler de ortadan kaldırılacak. Tasarı da dikkat çeken bir diğer ayrıntı da, elektrikli araç sahiplerinden yıllık 250 dolara kadar ek ücret alınmasını öngören bir maddeye yer verilmesi. ABD'de yapılan araştırmalar, tasarının bu hali ile onaylanması durumunda, 2030 yılına kadar ABD'de satılacak elektrikli araç sayısında 7.7 milyonluk bir azalma öngörüyor. REKLAM ABD elektrikli araç pazarının yüzde 44'ünü tek başına oluşturan Tesla'nın ise, 5 yıl içinde satışlarında 3.4 milyon araçlık bir kayıp yaşaması bekleniyor. Öte yandan, Tesla'nın diğer üreticilere verdiği 'krediler' de ABD Kongresi'nin hedefinde.

KARBON KREDİLERİ KÂRINI GEÇTİ New York Times'ın aktardığına göre, ABD Kongresi, Tesla’nın güncel çevre regülasyonlarını karşılayamayan diğer otomobil üreticilerine 'karbon kredisi' satmasını sağlayan mevcut düzenlemeleri de değiştirmeyi hedefliyor. Tesla için kritik öneme sahip bu krediler, şirkete yılın ilk çeyreğinde 595 milyon dolarlık gelir sağlamıştı. Bu rakam, Tesla'nın aynı dönemdeki 409 milyon dolarlık net kârının da üzerinde olması ile dikkat çekiyor. Elektrikli otomobil üreticisi bu kredileri satarak 2014-2024 yıllarını kapsayan 10 yıllık sürede is 10.7 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu rakam, Tesla'nın son on yıldaki kârının üçte birini oluşturmuştu. İşte tüm bunlar, Trump'ın seçim kampanyasında kişisel servetinden yaklaşık 300 milyon dolar harcayan Tesla CEO'su Elon Musk'ı, bir anda Trump'ın en büyük karşıtı haline getirmiş durumda. REKLAM TESLA SATIŞLARI NE DURUMDA? Her ne kadar yaşanan son gelişmeler Tesla için kritik günlerin başlangıcı gibi görünse de, aslında Trump'ın seçilmesinden bu yana ABD'li elektrikli araç üreticisi için işlerin pek de iyi gitmediği söylenebilir.

Yılın ilk çeyreğinde ABD otomobil pazarı yüzde 8 oranında büyüme yaşarken, elektrikli araç satışları ise yüzde 11 oranında artış gösterdi. Böylece bataryalı araçların pazar payı ABD'de yüzde 7.5'e kadar çıktı. Pazardaki büyümeye rağmen, bu dönemde Tesla'nın satışları ise kendi evinde yüzde 25 oranında düştü. Avrupa'da da benzer tablo karşımıza çıkıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, eski kıtadaki otomobil satışları Ocak-Nisan döneminde yüzde 1.2 oranında azaldı. İlk 4 ayda elektrikli araçların payı yüzde 15 oldu. Geçen yıl bu oran yüzde 12 seviyesindeydi. Tesla'nın Avrupa'daki satışlarında ise ilk 4 ayda yüzde 39 düşüş yaşandı. Nisan ayında ise bu düşüş yüzde 50'yi buldu. Tesla protestoları dünyaya yayıldı Avrupa'da ilk kez Tesla'yı solladı Tesla'nın hem ABD hem de Avrupa'daki kan kaybında kuşkusuz Musk'ın Trump'a verdiği desteğin ardından küresel boyuta yayılan protesto eylemleri etkili oldu. Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı 'Nazi' selamına benzetilen el hareketi ile Almanya'da ve İngiltere'de iç siyasete ilişkin açıklamaları, Avrupalı tüketicilerin markaya mesafeli davranmasına neden oluyor.