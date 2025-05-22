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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD Avrupa'da Tesla'yı solladı - Otomobil Haberleri

        BYD Avrupa'da Tesla'yı solladı

        BYD'nin tamamen elektrikli otomobil satışları Avrupa'da nisanda yıllık yüzde 169 artarak 7 bin 231'e ulaştı. Aynı dönemde ABD merkezli Tesla'nın satışları yüzde 49 azalarak 7 bin 99'a geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 16:11 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:11
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        Avrupa'da ilk kez Tesla'yı solladı
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        Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, nisanda Avrupa'da ilk kez Tesla'dan daha fazla elektrikli araç sattı.

        Otomotiv bilgi sağlayıcısı JATO Dynamics'in verilerine göre, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin tamamen elektrikli otomobil satışları Avrupa'da nisanda yıllık yüzde 169 artarak 7 bin 231'e ulaştı.

        Aynı dönemde ABD merkezli Tesla'nın Avrupa'da yeni otomobil satışları yüzde 49 azalarak 7 bin 99'a düştü. Böylece, BYD, nisanda 28 Avrupa ülkesinde ilk kez Tesla'dan daha fazla elektrikli araç sattı.

        Plug-in hibrit araçlar da dahil edildiğinde Çinli şirket, Tesla'yı daha da geride bıraktı. Çinli şirketin toplam satışları bu dönemde yüzde 359 arttı.

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        Jato Dynamics analisti Felipe Munoz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "BYD ve Tesla'nın aylık satış verileri arasındaki fark küçük olsa da etkisi çok büyük" ifadesini kullandı.

        Özellikle Tesla'nın yıllardır Avrupa elektrikli araç (BEV) pazarına liderlik ettiğini belirten Munoz, "BYD'nin ise Norveç ve Hollanda dışındaki faaliyetlerine ancak 2022'nin sonlarında resmi olarak başladığı düşünüldüğünde, bu Avrupa otomobil pazarı için bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu arada, Avrupa'da elektrikli araç kayıtları nisanda yüzde 28 arttı. Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in elektrikli otomobil satışlarının nisanda yüzde 61 artması dikkati çekti. Öte yandan, Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları son dönemde hızla geriliyor.

        Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalı davranışları, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden oluyor.

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