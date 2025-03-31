Tesla protestoları dünyaya yayıldı

ABD'de son yılların en büyük boykot hareketlerinden biri elektrikli araç üreticisi Tesla'ya karşı yaşanıyor.

Tesla CEO'su Elon Musk'un, ABD Başkanı Donald Trump tarafından göreve getirilmesinin ardından başlayan Tesla protestoları, gün geçtikçe artarak devam ediyor.

Öyle ki, Başkan Trump'ı eleştirenler, milyarder Musk'ın ABD siyaseti üzerindeki artan etkisinden duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'nda (DOGE) maliyetleri azaltacak bir görev gücü oluşturma görevini üstlenerek dikkatleri üzerine çekmişti.

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Musk, yeni görevinin ilk günlerinde ise federal bütçe kesintilerine gideceklerini açıklayarak adeta bir fitili ateşlemiş oldu.

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Bu açıklamanın üzerine ABD'de yüzlerce kişi protesto amacıyla Tesla'nın bayileri önünde protestolara başladı.

Göstericiler, Musk'ın resmi olmayan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki konumunu, harcamaları kısma bahanesiyle federal verilere erişmek ve hükümet kurumlarını ortadan kaldırmak için kullandığını öne sürüyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, başta New York, Boston, Philadelphia, Baltimore ve başkent Washington DC'de başlayan gösterilerde Tesla bayileri önünde bir araya gelen gruplar Tesla'dan araç alınmaması çağrısı yaptı.

Protestocular, "Teslalarınızı satın, hisselerinizi satın, greve katılın. Tesla'ya zarar vermek, Musk'ı durdurmaktır" sloganları attı. Kısa sürede ülke geneline yayılan gösteriler zamanla yerini daha şiddetli eylemlere de bıraktı. Las Vegas yakınlarında bulunan bir Tesla merkezindeki araçların ateşe verilmesi bugüne kadarki en şiddetli Tesla eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Las Vegas polisi, olayda en az 5 Tesla'nın ateşe verildiğini, otomobillere 3 el ateş edildiğini ve saldırganın araçların ön kapılarına sprey boyayla 'diren' yazdığı bilgilerini paylaştı. ABD medyasına göre son haftalarda ülke çapında çok sayıda Tesla marka otomobil, Tesla bayisi ve Tesla'nın şarj istasyonu tahrip edildi. REKLAM TRUMP TESLA SATIN ALDI Tüm bu yaşananlar ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Elon Musk'a verdiği desteği artırmış gibi görünüyor. Mart ayı başında Beyaz Saray'da Musk ile bir araya gelen Trump, Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın alırken, "Bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı" dedi.

Normal koşullarda kendisinin araç kullanmadığını, ancak Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı" diye konuştu. Trump, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede kırmızı bir Tesla Model S'in içine binerek kameralara poz bile verdi. Öte yandan, Tesla protestolarına katılanlara yönelik soruşturma iddiaları da gündeme geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın ülke genelindeki bayilerine saldırı düzenleyenlerin 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtti. REKLAM ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de, Tesla'ya ait mülklere yönelik saldırıların "iç terörizmden başka bir şey olmadığını" kaydetti. Bondi, "Bu suçları koordine ve finanse etmek için perde arkasında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, saldırılara karışanlara ağır sonuçlar getiren soruşturmalara devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

YÜZDE 40 DEĞER KAYBETTİ Trump yönetiminin Tesla'ya destek kabine üyeleri üzerinden de sürüyor. Öyle ki, Tesla hisselerindeki değer kaybının yıl başından bu yana yüzde 40'ı aşması ile ilgili konuşan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Tesla hisselerinin bu kadar ucuz olmasının "inanılmaz" olduğunu ifade ederek, Tesla'ya yatırım çağrısında bulundu. Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü Haberi Görüntüle Musk'ın muhtemelen üzerine bahis oynanabilecek şimdiye kadar tanıştığı en iyi kişi olduğunu söyleyen Lutnick, eğer izin verilseydi kendisinin de Tesla hissesi alacağını kaydetti. Tesla'nın hisseleri, Trump'ın başkan seçilmesi sonrasında geçen yıl aralık ayı ortalarında 488,54 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. REKLAM AVRUPA'DA SATIŞLARI HIZLI DÜŞTÜ Musk'ın Ocak ayında Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı 'Nazi' selamına benzer el hareketi gibi tartışmalara yol açan davranışlar sergilemesi Avrupa'da da rahatsızlığa neden oldu. Avrupa'da aşırı sağcı partilere destek veren paylaşımlarıyla da tepki çeken Musk, çeşitli ülkelerin seçimlerine ve iç işlerine müdahale etmekle itham ediliyor. Musk'ın Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların Musk'ın şirketleri ile aralarına mesafe koymasına neden oldu.