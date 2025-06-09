UEFA Uluslar Ligi final karşılaşmasında Portekiz ile İspanya kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan ve normal süresi 2-2 biten mücadeleyi penaltılar sonucu Portekiz 5-3 kazandı ve şampiyon oldu.

İspanyollar 21. dakikada Martin Zubimendi ile öne geçerken; Portekiz 26. dakikada Nuno Mendes'le karşılık verdi. 45. dakikada İspaanya'da Mikel Oyarzabal sahneye çıkarken, ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda Portekiz'in 40 yaşındaki efsanesi Cristiano Ronaldo, 61. dakikada sahneye çıktı ve skoru eşitledi: 2-2.

REKLAM İkinci yarının kalan kısımda ve uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve 120 dakika 2-2'lik skorla sonuçlandı. ŞAMPİYON PORTEKİZ! UEFA Uluslar Ligi'nde penaltılara giden dev finalde şampiyon ise 5-3'lük skorla Portekiz oldu.

Uluslar Ligi'nde şampiyonlar şu şekilde: 2018-2019: Portekiz 2020-2021: Fransa 2022-2023: İspanya 2024-2025: Portekiz UEFA Uluslar Ligi bu yıl 4. kez düzenlenirken, 2022-2023 sezonu şampiyonu İspanya, üst üste 3. kez finalde yer aldı. 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Portekiz ise 2. defa finalde boy gösterdi.

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