Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
Victor Osimhen bilmecesi sürmeye devam ediyor. Al-Hilal'i geri çeviren Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın teklifine de henüz olumlu dönüş yapmadı.
Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldız Galatasaray’ın altısı sponsorluk olmak üzere 21 milyon euroluk teklifine henüz olumlu yanıt vermedi.
Suudi Arabistan'dan gelen astronomik rakamlı teklifler de yıldız futbolcuyu ikna edemedi.
Son olarak Al Hilal’in sunduğu 45 milyon euroluk teklif, Osimhen tarafından geri çevrildi.
Şu anda memleketi Lagos’ta bulunan Osimhen’in önceliği, kariyerine Avrupa’nın beş büyük liginde devam etmek.
Ancak 25 yaşındaki golcü, şu ana dek bu düzeyde istediği şartları karşılayan bir teklif almış değil.
Osimhen’in geçen günlerde Suudi Arabistan’la anlaştığına yönelik haberlerin çıkması sonrasında gösterilen tepkilere üzüldüğü belirtildi.
Galatasaraylı yetkililer Nijeryalı yıldızla görüşerek bu tepkilerin organik olmadığını ve rakip takım taraftarlarının da katılımıyla büyüdüğünü ifade etti.
Diğer yandan Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek belirsizlik sürecinin uzamasını istemiyor.
İngiltere’den Manchester United ve İtalya’dan Juventus’un Osimhen ile ilgilendiği biliniyor.
Ancak Napoli’nin patronu Aurelio De Laurentiis, Serie A rakibi Juventus’a oyuncusunu göndermeye sıcak bakmıyor.
Oyuncunun sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi, İtalya içi transferlerde geçerli değil ve Napoli yönetimi daha yüksek bir bonservis geliri hedefliyor.
Galatasaray cephesi ise Osimhen transferinden sonuç alınamaması durumunda alternatif planlarını hazırda tutuyor.