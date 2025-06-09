Vücudunuzun detoks merkezini bu gıdalarla koruyun: Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!

1. KAHVE

Güne bir fincan kahveyle başlamanın karaciğer için de faydalı olduğu kanıtlandı. Araştırmalar, günde 3-4 fincan kahve içmenin siroz riskini azalttığını ve karaciğer enzimlerini dengelediğini gösteriyor. Antioksidan içeriği sayesinde karaciğerde yağ ve kolajen birikimini önlemeye yardımcı oluyor.