2 kilometre sürüklendi... Ölüm avı!
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde balık tutarken Aras Nehri'ne düşerek kaybolan 36 yaşındaki Serkan Akbaba'nın, olay yerine 2 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Erzurum'da yürek yakan olay, Köprüköy ilçesine bağlı kırsal Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için Aras Nehri'ne giden Serkan Akbaba (36), dengesini kaybederek suya düştü.
KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, Jandarma, sağlık ve İtfaiye ekibi sevk edildi.
47 KİŞİLİK EKİPLE ARAMA YAPILDI
AFAD'a ait 4 su altı ve su üstü arama kurtarma personeli ile 14 arama kurtarma görevlisi, 3 dron ekibi, Jandarma Arama Kurtarma'dan (JAK) 4 dalgıç, UMKE ve 112 Sağlık'tan 8, Köprüköy Jandarma Özel Harekat'tan (JÖH) 5, Köprüköy Jandarma Asayiş'ten 5, Köprüköy İtfaiye'den 4 olmak üzere toplam 47 görevli 11 araçla arama çalışması yaptı.
NEHİRDE 2 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ
Aramalar sonucunda Serkan Akbaba'nın suya düştüğü yerden 2 kilometre uzakta cansız bedeni bulundu.
YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Dalgıçlar tarafından suda çıkarılan Akbaba'nın cesedi Erzurum Adli Tıp morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Akbaba'nın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.