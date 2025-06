"Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün... Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 27 yaşındaki İlknur Yiğit, Tunceli'de kazada şehit düşen eşi polis memuru Yiğit Can Yiğit'i, önce ve sonra çektirdiği fotoğraflarla andı. Duygulandıran paylaşımda, "Sen hep huzurla kal sevgilim, her sefanda yanında olduğum gibi her cefanda da yanındayım. İyi ki senin eşinim, iyi ki varsın" dedi

